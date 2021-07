Mit Butler auf hoher See

Bulgarien

Die berühmten Heilquellen von Mazesta am Stadtrand sind leicht zu finden: Immer dem Geruch von faulen Eiern folgen. Hier soll Stalin oft zur Kur gewesen sein. Seine Datscha ganz in der Nähe ist auch heute noch zu besichtigen. Die Balkone sind so hoch wie Stalin selbst war, damit ihn niemand sehen kann, die Vorhänge verkürzt, damit sich kein Mörder dahinter verstecken kann, die Betten zahlreich, damit er mehrmals pro Nacht sein Lager wechseln konnte. Draußen eine Hollywoodschaukel. Und ein Pool, den der wasserscheue Diktator nie benützte. Varna in. Vor mehr als 50 Jahren war ich mit meinem Cousin Loli und Tante Pepi hier. Der erste Flug, der erste Urlaub am Meer, das erste Busserl. Für Marianne aus. Unter einem Mimosenstrauch. Heute riecht es hier noch immer herrlich –ist der größte Rosenölproduzent der Welt. Zum Duft kommt der Geschmack, hier ist das älteste Weinbaugebiet der Welt – seit 2.500 Jahren. Bulgarischer Rotwein ist, nachdem man unter französischer Anleitung Wein wie im Bordeaux anbaut, ein absoluters Geheimtipp: Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon und Petit Verdot finden hier optimale Bedingungen vor. Und sogar Weinpapstschwärmt vom bulgarischen Bordeaux: Die Roten des „Castra Rubra“-Weinguts, das von Star-Önologengeleitet wird, begeisterten ihn. Die frühere unentdeckte Perle der Schwarzmeerküste lebt in diesem Jahr auch von der Ukraine-Krise. Fast täglich ankern hier Luxusliner, früher waren es nur zwei, drei pro Jahr. Selbstsicher bewirbt man sich auch als „Kulturhauptstadt 2019“. Die Ruinen der römischen Thermen werden bereits restauriert. Das Schwarze Meer. Jahrtausende lang war es nicht zugänglich. Erst seit 7.000 Jahren besteht eine Verbindung zum, seit dieses denüberschwemmte und sich in das tiefer gelegene Schwarze Meer, das davor ein Süßwassersee war, ergoss. Die ältesten Völker der Welt lebten hier – in der Wiege. Helden der Historie – Griechen, Römer, Thraker und Osmanen, alle hinterließen ihre Spuren. Mit leuchtenden Augen erzählt mir das alles mein neuer Kölner Freund. Ihm habe es auf der letzten Reise zur See ein Lektor aus, Herr Professor, berichtet. In den vergangenen Jahren habe dieser fast jeden zweiten Tag auf See verbracht. 386. Bis jetzt. Wir sitzen am Heck des vielleicht schönsten Cruisers der Welt. Am Weg von Varna nach. In der „“. Gin and Tonic, Sonnenuntergang, einwie von. Alles is gut.

