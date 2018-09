Konrad vor der Rad-WM: "Ich bin kein Eislaufpapa"

Wolfgang Konrad:

Der Tiroler wurde 1958 in Imst geboren. In seiner Kindheit begann er zu laufen und kam über Umwege zum Hindernislauf. Bereits als 19-Jähriger verbesserte er 1978 in Berlin erstmals den österreichischen Rekord über 3000 Meter Hindernis, war später bei Olympia und erreichte 1982 bei den Europameisterschaften in Athen den 5. Platz. In seinem letzten Rennen als Leistungssportler bestritt er 1988 in einer Zeit von 2:23:17 den Vienna City Marathon, übernahm 1989 dessen Führung und machte ihn zur teilnehmerstärksten Sportveranstaltung Österreichs. Konrad ist mit Inge verheiratet und hat mit ihr die Söhne Dominic und Patrick.



Patrick Konrad:

Der Niederösterreicher wurde 1991 in Mödling geboren. Mit dem Radsport begann er, weil auch sein Vater ein Rennrad hatte und gewann bei seinem ersten Rennen, ein Hobby-Kinderrennen in Ebreichsdorf, gleich einen Pokal. Erfolge bei der Tour de l’Avenir 2013 als Gesamtdritter, als Sieger der Oberösterreich-Rundfahrt 2014 und als Gesamt-Vierter bei der Österreich-Rundfahrt, führten ihn an die Spitze des Radsports in Österreich und der Welt. Seit 2015 fährt Konrad in der World Tour für den Profi-Rennstall BORA hansgrohe und erreichte heuer als Gesamt-Siebter des Giro d’Italia seine beste Platzierung. Konrad lebt in einer Beziehung.