Tiercoach: Wenn sich Haustiere Knochen brechen

Meteorologisch ist der Winter noch nicht vorüber. Doch schon jetzt steht fest, dass der heurige Jänner mit Dauerfrost, eisigem Wind und etlichen Schneetagen zu den kältesten der vergangenen Jahre zählt. Glatteis erhöhte die Unfallgefahr. „Hunde und Katzen haben einen Allradantrieb. Sie laufen weniger Gefahr auszurutschen als Zweibeiner“, sagt Zoodoc Katharina Reitl. Der KURIER-Tiercoach erklärt, wann sich Vierbeiner am ehesten einen Knochen brechen, und wovon die optimale Versorgung der Patienten abhängt.

„Die häufigste Ursache für Frakturen bei Haustieren sind Unfälle im Straßenverkehr und daheim“, sagt Reitl. Knochen können – teilweise oder vollständig – bei einer Kollision mit einem Auto Schaden nehmen, genauso wie beim Sprung vom Sofa, durch Stolpern beim Sporteln oder einen Sturz vom Balkon. Knochen brechen durch Unfälle, schnelles Wachstum und Tumore Bei Jungtieren kommen Grünholzfrakturen hinzu, bedingt durch allzu schnelles Wachstum bzw. einen Mangel an Kalzium. Bei Senioren können Knochen spröde werden. Extrem selten, aber umso schmerzhafter, greifen Tumorzellen das Gewebe an. Osteoporose ist – anders als in der Humanmedizin – bei Vierbeinern kaum Thema.

„Hunde haben – je nach Rasse und Alter – bis zu 300 Knochen, bei Katzen sind es noch mehr“, sagt die Tierärztin aus der Ordination Tiergarten Schönbrunn. Da kann viel passieren. Nicht immer machen sich ein Haarriss, der Bruch eines kleinen Knöchelchens oder eines Wirbels sofort bemerkbar. Schwellungen und Lahmheit können einen Knochenbruch anzeigen Kommt es plötzlich zu einer starken Schwellung, ist jedenfalls der Veterinärmediziner gefragt. Auch wenn der Patient lahmt, muss er einem Experten vorgestellt werden. Selten reicht eine Blickdiagnose.

Zunächst braucht es nach der ausführlichen Anamnese eine klinische Untersuchung, bei der das Augenmerk auf Schwellungen, Wärme und Schmerzreaktionen liegt. Röntgen, CT und MRT sichern die Diagnose Fraktur ab In der Regel sichert ein Röntgen den Verdacht Knochenbruch ab. In manchen Fällen ist darüber hinaus ein CT notwendig. Bei Wirbelbrüchen muss eventuell eine MRT folgen, das Einblicke in unzugängliche Körperbereiche liefert und Nervenschäden sichtbar macht. Nicht zuletzt dient es dem Chirurgen als Grundlage für eine Operation.