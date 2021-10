Vampire verscheucht: Und wie wird man den Knoblauchgeruch los?

Knoblauch ist gesund. Und hält er lästige Vampire fern - was wenig verwunderlich ist. Er stinkt einfach fürchterlich, auch wenn er manchen Speisen die richtige Würze verleiht. Und wenn man ihn schneidet, haftet den Händen ein schauderhafter Geruch an. Blutsauger in die Flucht schlagen hin oder her.

Egal, wie viel man die Hände wäscht, der Odeur geht nicht weg. Früher haben viele mit dem Griff zur Zigarette den Geruch mit Rauch übertüncht. Es roch dann nicht mehr wirklich nach Zwiebel und Knoblauch – dafür noch grausamer. Da fällt aber in diesen Tagen ohnehin weg, weil Rauchen echt nicht mehr cool ist. Nein, liebe Kids, auch wenn ihr das immer noch meint.