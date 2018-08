Kira Grünberg exklusiv: "Ich war überrascht, wie hart es zugeht"

Frau Grünberg, wir hatten gerade einen enorm heißen Sommer. Wie ist es Ihnen mit der Hitze ergangen?

Für mich ist das unglaublich angenehm. Ich liebe Wärme, weil ich seit meinem Unfall sehr leicht friere. Ich spüre ab dem Brustbein abwärts nichts mehr. Dort nimmt mein Körper deshalb die Temperatur nicht mehr wahr.

Ihr Unfall liegt drei Jahre zurück und Ihr Körper hat sich massiv verändert. Wissen Sie mittlerweile, wie er tickt?

Zum großen Teil. Aber ich bin immer wieder von Veränderungen überrascht. Meine Spastik zum Beispiel ist in diesen Jahren irgendwie aggressiver und widerspenstiger geworden als früher.

Das klingt unangenehm.

Aber ich lerne dadurch meinen Körper wieder besser kennen. Wenn mich zum Beispiel ein Schuh drückt, beginnen meine Beine zu zappeln. Das Positive an der Spastik ist auch, dass die Muskeln erhalten bleiben. Deshalb bin ich froh, dass ich sie habe. Manche können mit ihrer Hilfe sogar stehen, weil die Beine steif werden. Man muss nur herausfinden, wie man die Spastik aktivieren kann. Ich bin gerade dabei, zu üben, wie ich vom Rollstuhl ins Bett komme. Ohne Spastik wäre das nicht möglich.

Sie haben in einem Interview mit Radio SWR1 erzählt, dass Sie mit einem amerikanischen Arzt zusammenarbeiten. Wie kann er Ihnen helfen?

Dr. Milan Dimitrijevic kommt aus Ex-Jugoslawien und gilt als der Querschnittspapst. Er lebt seit Jahrzehnten in den USA und lehrt an vielen Universitäten. Unterhalb der Lähmung sterben die Nerven ab, weil der Körper sie nicht mehr verwendet. Ihm ist ganz wichtig, die Nerven mit Strom zu stimulieren, um das zu verhindern. Wenn die Medizin irgendwann etwas gegen Querschnittslähmung tun kann, müssen diese Nerven vorhanden sein.

Bis dato gibt es aber keine Heilung.

Im Moment nicht, aber ich bin mir sicher, dass Querschnittslähmung irgendwann heilbar sein wird. Ob in zwanzig oder in hundert Jahren weiß aber niemand.

Die Querschnittslähmung hat Ihr Leben auch beruflich auf den Kopf gestellt. Sie sind seit 2017 Behindertensprecherin der ÖVP. Wie viel Zeit wenden Sie dafür auf?

Viel Zeit für anderes bleibt nicht. Das war mir bewusst. Wenn ich etwas mache, will ich es richtig machen.

Trotzdem mussten Sie viel Kritik einstecken. Haben Sie eine dicke Haut?

Schon, ich versuche aber, dass sie nicht zu dick wird. Ich möchte für bestimmte Situationen sensibel bleiben. Aber ein dickes Fell ist manchmal von Vorteil.

In der Politik dauert die Schonzeit für Neueinsteiger meist hundert Tage ...

Die Schonzeit war bei mir viel früher vorbei. Das ist auch gut so, denn es ist ein neues Kapitel in meinem Leben und ich will meiner Position gemäß behandelt und beurteilt werden. Auch wenn ich gleichzeitig überrascht war, wie hart es zugeht. Aber das gehört einfach dazu.

Hat Sie Bundeskanzler Sebastian Kurz darauf vorbereitet?

Er hat mir gesagt, dass es nicht einfach werden wird, vor allem, wenn man etwas verändern will. Der erste Gegenwind kommt schon, wenn man sagt, dass man etwas verändern will. Wenn es dann wirklich so weit ist, ...

... kommt der Sturm.

Dann kommt der Sturm. Es ist natürlich auch so, dass man nicht mehr jedem zu Gesicht steht, wenn man sich für eine Partei entscheidet und das öffentlich macht. Aber das nehme ich auf mich und bin froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe.

Was antworten Sie Kritikern, die meinen, dass man bis dato als Behindertensprecherin zu wenig von Ihnen gehört hat?

Am Anfang war es für mich wichtig, mich in die Materie einzuarbeiten, politisch, parlamentarisch, generell. Ich habe gerade eine Tour durch Tirol hinter mir, bei der ich circa 40 Einrichtungen, Vereine und Institutionen besucht habe. Das Thema Behinderung ist sehr sensibel und nicht jeder möchte, dass man weiß, mit wem er sich getroffen hat. Viele wollen keine Partei ergreifen. Deshalb rede ich vor Ort mit den Leuten, ohne es nach außen zu tragen. Wenn man die Presse dabei hat, erfährt man meist nicht die ganze Wahrheit. Es wird viel geschönt. Ich möchte erfahren, was gut läuft, aber genauso, was nicht so gut läuft. Auf Basis dessen arbeite ich gerade drei bis vier Schwerpunkte heraus, auf die ich mich in meiner politischen Arbeit konzentrieren werde.

Würden Sie den Umgang mit behinderten Menschen als unbefangen bezeichnen?

Teils, teils. Es gibt Menschen, die sehr offen sind, vor allem, wenn sie im Umfeld mit behinderten Menschen zu tun haben. Aber viele sind auch distanziert. Man merkt es bei Kleinkindern, die immer interessiert sind, wenn sie einen Rollstuhl sehen. Manche Eltern fragen dann, ob das Kind den Rollstuhl angreifen darf, andere sagen: „Geh nicht hin.“ Das ist dann traurig. Ich habe ja nichts falsch gemacht. Eine Querschnittslähmung ist schließlich auch nicht ansteckend.