Wenn Kinder zu viel fragen: Die besten Antworten für alle Lebenslagen

„Warum muss ich früher ins Bett als du?“

Standardmäßig erzählen wir den Kleinen ja was darüber, dass man nur wächst, während man schläft und sie deshalb mehr schlafen müssen als die Erwachsenen, wenn sie auch groß werden wollen und so … Aber vielleicht wäre es einfach einmal Zeit für entwaffnende Ehrlichkeit. Beste Antwort: „Weil ich am Ende eines langen Tages drei Stunden brauche, in denen ich von deinen Fragen verschont bleibe und in Ruhe Gin Tonic trinken kann.“