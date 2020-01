Kein Strich zu viel: "Die Peanuts" werden 70

Lucy im Comic Strip

„Eine gute Beziehungsgestaltung benötigt von allen Beteiligten ein gewisses Maß an Kooperation und Einfühlungsvermögen“, erklärt Altmann. „Lucy zeigt dies nicht. Aus einer ernsthaften, psychologischen Sicht ist das traurig, denn sie kann offensichtlich keine richtige Nähe zulassen und Freundschaften eingehen, sondern boykottiert Freundschaften immer wieder.“

Schon in der Anlage seiner Figuren spiegelt sich die Ambivalenz ihres Schöpfers Charles M. Schulz. Depressiv soll er gewesen sein und nicht einmal kinderliebend, attestierte ihm vor Kurzem die kontroversielle Biografie „Schulz and Peanuts“. Alles halb so wild, konterten sogleich Witwe Jean Schulz und seine fünf Kinder aus erster Ehe. Aber die haben schon aus erster Hand miterlebt, dass in den vermeintlichen Kinder-Comics nicht alles zum Lachen ist.

Kinderklavier ganz groß

Dieser Gag ist allerdings genial: Dass die kühle Lucy für den stillen Schroeder schwärmt. Aber womöglich brodelt es auch in ihm. Isabel Ettenauer, Pianistin aus St. Pölten, hat jedenfalls ein an die „ Peanuts“ angelehntes Stück namens „Schroeder’s Revenge“ im Programm. „Natürlich startet es mit dem Thema von Beethovens ,Mondscheinsonate’. Bald ist Schroeder die Sonate jedoch leid und er bricht auf zu neuen Gefilden.“

Beethoven bleibt er treu. Immerhin. So wie Fans den neuen „ Peanuts“. Vicky Scott zeichnet sie, eine Frau, die einer anderen „ Peanuts“-Figur sehr ähnelt: Peppermint Patty.