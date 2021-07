Andrea Händler über Offenheit

freizeit: Frau Händler, Sie sind derzeit mit Ihrem Kabarett „Ausrasten“ auf Tour – Ihr neuntes Soloprogramm. Haben Sie schon einmal Müdigkeitserscheinungen verspürt?

Andrea Händler: In 30 Jahren Arbeit kommt schon was zusammen. Es gab kein Jahr, in dem ich nicht gearbeitet habe. Ich konnte mir ein Leben ohne Job nie vorstellen, jetzt kann ich es langsam.

Womit hat das zu tun?

Ich war immer getrieben. Das habe ich vor allem in Urlauben gespürt. Während ich zum Beispiel in Bali war, habe ich vom Safari-Urlaub im nächsten Jahr geträumt. Ich war alles, nur nicht im Jetzt. Und als ich versucht habe, mit Gewalt so zu leben, hat es erst recht nicht funktioniert.

Und dann?

Habe ich mir eine Kabane an der Alten Donau genommen, was mich unglaublich beruhigt, und mir außerdem eine Therapeutin gesucht. Mit ihr bin ich im hohen Alter von 47 Jahren noch einmal in meine Kindheit gekrochen. Das hat sich ausgezahlt. Denn heute kann ich sagen, dass ich zufrieden bin.

Was war das Thema Ihrer Kindheit?

Ganz sicher die Klostererziehung im Internat, in dem ich fünf Jahre lang war. Ich war erst sechs Jahre alt und noch nicht einmal einen Meter groß. Samstagmittag durfte ich heim, musste aber einen Tag später wieder rein. Santa Christiana war ein düsteres, kleines Schlössl in der Willergasse im 23. Bezirk. Es war immer eine Tortur für mich, sonntagabends wieder zurückzukehren.

Warum mussten Sie ins Internat?

Meine Mutter war 30 und lebte in Trennung von meinem Vater, der wesentlich älter war als sie. Sie wollte halt ein bissl leben, was ich heute verstehe. Und sie wollte eine gute Erziehung für mich. Das war sicher gegeben, denn was hätte ich im Internat schon machen können, außer lernen? Man sieht ja, was aus mir geworden ist: Kasperl.

Meine Eltern hätten sich wohl eher gewünscht, dass ich Anwältin werde. Wäre das ein Beruf für Sie gewesen?

Auf keinen Fall. Da darf man nie sagen, was man denkt. Dann lieber Kasperl, obwohl ich manchmal das Gefühl habe, dass ich eigentlich nicht wirklich was kann.