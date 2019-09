Juwele aus 30 Jahren "freizeit"-Magazin

Donna Leons Venedig: Spaziergang mit dem Krimi-Star

Sie lebte 18 Jahre in Venedig und schrieb in der nicht nur über ihre Lieblingsplätze in der Lagunenstadt, sondern zeigte sie uns auch. Donna Leon durchstreifte mit uns jene Viertel, in denen ihr berühmter Commissario Brunetti seine Verbrechen aufklärt. Ob sie in der Schweiz, wo sie mittlerweile lebt, schneller ein Zuhause gefunden hat? „Zwei Jahre war ich auf der Suche nach der vollkommenen venezianischen Wohnung.“