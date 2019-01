Juchee im Schnee! Sportgeräte mit Fun-Faktor

SKATEN & CAMPS

SNOWSURFEN Mit dem Retro-Throwback kommt Surf-Feeling auf. Snowskate, 139,95 €, https://www.blue-tomato.com

GIRLS SNOWBOARD CAMP: Freeskier, Snowboarder, Anfänger und Fortgeschrittene lernen am Girls Day von Blue Tomato Teamridern, die Snowparks so richtig zu shreddern. Teilnahme kostenlos, 26. Jänner in Obergurgl, 2. Februar auf der Planai u. a.,

Anmeldung: girlsshred@qparks.com,

https://www.blue-tomato.com/de-AT/blue-world/events/blue-tomato-girls-day-2019