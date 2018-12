Josephine Bloéb: Mein Lieblingsbuch

Das Buch „Walk Through Walls: A Memoir“ („Durch Mauern gehen“) von Marina Abramović ist für mich eine lebendige und kraftvolle Darstellung des einzigartigen Lebens dieser außergewöhnlichen Frau. In ihren Memoiren blickt „The Godmother of Performance Art“ auf sieben Lebensjahrzehnte als charismatische Künstlerin und Grenzgängerin zurück. Von ihrer strengen Kindheit im kommunistischen Jugoslawien, wo sie bei ihren der politischen Elite nahestehenden Eltern im Schatten Titos aufwuchs – bis hin zu ihren jüngsten Aktionen, bei denen sie die Seele von Millionen von Menschen mit der Kraft ihres Schweigens berührte.

