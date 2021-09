Jetzt zeigen Künstler in freier Natur ihre schönsten Laub-Kunstwerke

„Manchmal kann es schon bis zu acht Stunden dauern, bis so eine Arbeit fertig ist“, sagt Jan Langer. Der Südtiroler ist bekannt für seine Installationen aus Blättern und Zweigen. Seine Natur-Kunst gehört zur sogenannten Land Art, einer Kunstrichtung, die sich mit und in der Natur abspielt. Dabei wird ausschließlich Material, das sich in der freien Natur findet, verarbeitet. Für die Installation „Ahornnetz“ (auf dem Foto oben) etwa verwendete er ausschließlich Lehm, Wasser, Laub – Material, das er in der Natur vor Ort fand. Diese Art von Land Art ist oft auch eine meditative Tätigkeit, der immer mehr Künstler zu jeder Jahreszeit nachgehen, um den Zyklus der Natur kreativ zu dokumentieren.