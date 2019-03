Jetzt wird's heiß: Abenteuer auf dem Vulkan

Wie viele Minuten brauchten Sie jeweils, um die Kamera zu positionieren?

Ich bin mit einer leichten und sehr robusten Olympus-Ausrüstung unterwegs, damit ich bei „Action“ jederzeit schussbereit sein kann. Wenn ich in Richtung natürliches Feuerwerk unterwegs bin, stelle ich die Kamera bereits im Vorfeld entsprechend ein und packe Stativ und weitere Ausrüstung in Griffweite, um direkt nach der Ankunft bei einem feurigen Motiv sofort abdrücken zu können. Bisher ist es mir erst ein einziges Mal - in Kamtschatka in Ost-Russland am Shiveluch Vulkan - passiert, dass mich eine Eruption noch im Aufbau erwischt hat und meine ersten Fotos daher leider nicht ganz scharf geworden sind.

Was ist Ihr nächstes Projekt? Angesichts dieser Bilder möchte man glauben, der Mars?

Das ist gar nicht so abwegig. Mein großer Traum ist in der Tat ein Flug ins Weltall - zwar nicht sehr realistisch, aber trotzdem habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Deutlich näher liegend ist das Projekt „Himmel und Hölle“. Gemeinsam mit dem Landschafts- und Wetterfotografen Dennis Oswald möchten wir unsere Leidenschaften für die Naturgewalten und extreme Landstriche in einem Vortrag, in Ausstellungen und hoffentlich auch wieder einem einmaligen Bildband vereinen. Also Vulkane in Kombination mit Tornados und Gewittern, dazu einsame Wüsten und eisige Gipfel. Ich selber werde dazu zum einen voraussichtlich im Juni für ein paar Tage in die USA reisen, zum anderen werde ich nach jetzt zwei Jahren ohne Feuerwerk wieder häufiger als „Lavajäger“ unterwegs sein.

Vielen Dank für das Gespräch. Und viel Glück!