Multimedia: Star der Woche

Ursprünglich wollte die Londonerin, die gemeinsam mit Florence Welch ( Florence and the Machine) auf einem Elite-Gymnasium die Schulbank drückte, und auf der Sussex University ihren Abschluss in Englischer Literatur machte, Journalist werden. Wie ihr Papa. "Aber das ist ja viel kompetitiver als Musik zu machen. Das war einfach nichts für mich. Wahrscheinlich war ich auch einfach nicht gut..." Dass (Musik-)Journalisten oft selbst gescheiterte Musiker sind hört man ja oft und gerne. Und ich kann es selbst auch tatsächlich nicht völlig abstreiten. Aber dass eine gescheiterte Journalistin Musikerin wird, ist dann doch eher selten...

Davor mühte sich Jessie allerdings noch einige Zeit durchs harte Reporterleben. Bei einer jüdischen Stadtzeitung, als Sportjournalistin - und landete schließlich bei der TV-Produktionsfirma "Love Productions". Dort teilte sie sich den Schreibtisch mit einer Kollegin, die ein Die-Hard-Twilight-Fan wurde. "Sie war wirklich nett und ich machte mir Sorgen, weil sie irgendwann immmer dünner und dünner wurde. Twilight, Twilight, sie konnte einfach nicht aufhören, nahm sich nicht einmal Zeit, etwas zu essen." Jessies Kollegin schrieb sich in jeder Minute ihrer Freizeit die Finger in sämtlichen Fanforen wund - und erfand schließlich selbst eine Story. "Sie gab mir oft ein paar Seiten zum Lesen. Ich wurde jedes Mal rot - es war sooo..." Eines Tages kündigte die Kollegin. Das nächste Mal sah Jessie sie in einer Talkshow im Fernsehen. Als Autorin von "50 Shades of Grey". Es war Erika Leonard. "Ich hab mich so für sie gefreut! Das ist doch eine unglaubliche Story, sie schreibt einfach einen Bestseller, direkt neben mir."