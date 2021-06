Ciao Bella

Einst assoziierte man mit Lignano vor allem Lambrusco, Calamari Fritti und Billighotels, heute steht der Ort für gute Ristoranti, gepflegte Strandpromenaden und edle Shopping-Meilen. Günstigere Kleiderläden wie in der Via Tolmezzo findet man in Lignano zwar auch, in der Viale Venezia im Stadtteil Sabbiadoro, benannt nach dem goldenen Strand, finden sich aber öfter exklusive Boutiquen. Beschaulicher geht es im Ortsteil Pineta zu, wo kaum Geschäfte und Lokale zu finden sind. Dafür das erste Fünf-Sterne-Hotel der oberen Adria. Im Hotel Greif schlürft man edlen Prosecco auf Lounge-Möbeln am Pool oder entspannt im Park unter Pinien in Hollywoodschaukeln. So fein geht es in Sabbiadoro zwar selten zu, aber der „ Tahiri Beach Club“ am östlichen Ende erinnert an ein Luxus-Ressort auf den Malediven: Im Open-Air-Bereich des Restaurants stehen zur Entspannung Loungemöbel und Whirlpools mit Blick aufs Meer laden zum Entspannen.

SHOPPING

In der Haupteinkaufsstraße reiht sich ein Geschäft neben das andere. Für besonders exklusive Shopper empfiehlt sich das „Sbaiz“ in der Viale Venezia 20 www.sbaiz.it

AUSFLUG

Der „Parco Zoo Punta Verde“ ist ein wunderschöner Tierpark mit Palmen, exotischen Pflanzen und natürlich jeder Menge Tiere www.parcozoopuntaverde.it