Ist es heikel, auf Facebook und Instagram Sex-Emojis zu verwenden?

Die Aufregung war groß und etwas übertrieben: Plötzlich hieß es nämlich, dass Facebook „explizite“ Emojis verbietet, wie etwa den Pfirsich und die Melanzani. Das vor allem dann, wenn sie sexuell konnotiert verwendet werden. Heikel also, wenn jemand postet „Wir sehen einander heute Abend“ – und drei dicke Melanzani nachschiebt. Für Nicht-Auskenner in Sachen „Emoji-Sex“: Die geschmacklich eher lasche Melanzani ist naturgemäß ein Phallussymbol. Alternativ könnte so ein Posting aber auch Folgendes bedeuten: „Wir sehen einander heute und gehen Moussaka essen.“ Und wer weiß: Vielleicht sagt sie ihm damit einfach nur, was er vom Markt mitnehmen soll. Ein Schelm, wer stets nur Schweinereien vermutet. Der von Facebook ebenfalls auf die Emoji-Watchlist gesetzte Pfirsich steht für den Hintern – jetzt kann sich jeder, der halbwegs fantasiebegabt ist, vorstellen, was die Kombi „Melanzani-Pfirsich“ heißt. Zu Banane und Maiskolben erspare ich mir Erklärungen, die stehen für sich.