Inseln im Glück: Wo im Herbst noch Sommer ist

Limoncello all day!“, postete Heidi Klum auf Instagram unlängst über ihre Hochzeitsinsel. Da lag ihre Yacht Christina O wahrscheinlich schon in der Marina Grande oder nahe dem schicken Beachclub Anema e Core, in dem auch schon Naomi Campbell abtanzte. Immer schon war die Insel in Bella Italia Treffpunkt des Jetsets, berühmter Künstler und Stars. Nicht nur wegen ihrer romantischen, felsigen Meerbuchten, auch wegen Modeboutiquen und Luxushotels. Das angenehme Klima, Ende Oktober hat es meist um die 24 Grad, lockt Sonnenhungrige an. So verbrachte etwa in den Sechzigerjahren Jackie Onassis ihre Urlaube hier, Brigitte Bardot schätzte das mediterrane Flair auf der 10.000 m² großen, immergrünen Insel genauso wie später Julia Roberts oder Leonardo DiCaprio.

Die Insel ein Traum

Von ihrem südlichen Charme hat die Insel im Golf von Neapel nichts verloren und ist nach wie vor beliebt. Heute fährt die Hautevolee mit Beachwear und wehenden Haaren mit Tenderboot und Jetski zu den Hotspots der Insel, etwa zum In-Restaurant Riccio oder La Fontelina. In der Bucht Marina Piccola wurde schon oft die Yacht von Modeschöpfer Valentino gesichtet, mit Gwyneth Paltrow an Bord. Und vielleicht betitelte Bruce Chatwin wegen des turbulenten Insel-High-Lifes sein Buch „Der Traum des Ruhelosen“, in dem er über die drei wichtigsten Künstler und Architekten, die Capri im 19. Jahrhundert prägten, schrieb.



Die schönste Villa der Welt

Der Arzt und Schriftsteller Axel Munthe plante die Villa San Michele, die Kunstschätze beherbergt. Die Villa an der Steilküste Capris von Schriftsteller Curzio Malaparte, war berühmte Filmkulisse und galt als schönste der Welt.