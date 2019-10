Im Yoga-Herbst bäumeumarmend Waldbaden: Die Top-Tipps rund ums Wochenende!

Durch∙die∙Erlaufschlucht Natura-2000-Gebiet: Die Wanderung führt zu einem Naturdenkmal, das an manchen Stellen beachtliche siebzehn Meter Tiefe misst. Smaragdgrünes Wasser mäandert zwischen teils mächtigem Konglomeratgestein. Die größte Libelle Europas etwa, die Quelljungfer, hat die Quellbäche als Lebensraum auserkoren. Auch die Überquerung der „Brücke der Liebe“ ist eingeplant. In der Nähe des Türkensturzes, einer ruinenähnlichen, steilen Felswand, halten wir abschließend gemeinsam Einkehr.

Treffpunkt: Bhf. Purgstall an der Erlauf/NÖ, 11.15 Uhr, Info 0664/506 09 97, www.naturschutzbund.at

www.facebook.com/NATURSCHUTZBUNDOesterreich

www.facebook.com/naturschutzbundnoe