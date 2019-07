Im Test: Wie man gutes Olivenöl erkennt

Tatsächlich steckt in einem guten Öl jede Menge Arbeit. Das beginnt schon bei der Ernte, die im Herbst anfängt. In vielen Olivenhainen liegen Netze auf dem Boden, in denen die heruntergefallenen oder von den Bäumen geschüttelten Oliven gesammelt werden. Dabei können die Früchte gequetscht werden, das Fruchtfleisch gärt – schlecht fürs Öl. Werden die Oliven per Hand geerntet, kann das nicht passieren. Bis zur Verarbeitung sollten die Früchte nicht in Plastik, sondern luftig gelagert werden. Bei manchen Sorten ändert sich spät im Herbst die Farbe von Grün auf Dunkel – dann beginnen sie ihr Aroma zu verlieren.

Warum kratzt das Öl?

Manche Öle kratzen im Hals, wenn man sie schluckt. Das ist ein gutes Zeichen, beruhigt Andrea Fičala. „Das Brennen oder Kitzeln am Gaumen wird durch Polyphenole, das sind gesunde Inhaltsstoffe, verursacht. Es ist ein Qualitätsmerkmal für ein hochwertiges Öl, das aus grünen Oliven gewonnen wurde.“ Zum richtigen Zeitpunkt, wenn sie am intensivsten schmecken.