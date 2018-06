Im Rausch der Düfte - Parfummetropole Grasse

Auf der Geruchsreise durch die Jahrhunderte erfährt man, dass Parfumeure ihren Ursprung im alten Ägypten hatten, im Versailles des 18. Jahrhunderts Parfum maßlos und verschwenderisch – als Waffe gegen schlechte Gerüche – verwendet wurde: Baden galt als ungesund, Wasser stand im Verdacht, Krankheiten zu übertragen und sie zu verbreiten. Die ersten Experimente in den Duftlabors des 19. Jahrhunderts werden präsentiert und die Entstehungsgeschichte des berühmtesten Parfums der Welt, Chanel No. 5. Kreiert wurde der Duft 1921 von Ernest Beaux, einem ehemaligen Parfumeur am russischen Zarenhof für Mademoiselle Gabrielle Coco Chanel. Einem eleganten schwarzen Schwan, wie sie von Jean Cocteau bezeichnet wurde. Cocos Sprüche hallen seit mehr als 100 Jahren nach. Etwa „Eine Frau sollte sich jeden Tag so anziehen, als könnte sie ihrer großen Liebe begegnen“. Davon merkt man bei den Touristinnen im Parfum-Museum wenig. Der intellektuelle Dandy Cocteau fuhr nie hinauf nach Grasse, er blieb lieber am Meer im 40 Kilometer entfernten Trubel der Côte d’´Azur. In der Bar des „Négresco“ in Nizza, wo er mit dem Spruch „Gestatten: Jean, Jean Cocteau. Mein Name ist der Plural von Cocktail“ am frühen Abend schon leicht illuminiert auftauchte.

Spurensuche

Oben in Grasse kann man sich auf die Spuren des Buches „Das Parfum“, des erfolgreichsten deutschsprachigen Romans aller Zeiten, begeben. Patrick Süskinds mehr als 20 Millionen Mal verkaufte Geschichte des Jean-Baptiste Grenouille, der im 18. Jahrhundert mit einem phänomenalen Geruchssinn, aber ohne jeden Eigengeruch auf die Welt kommt. Er lebt zunächst als Eremit und wird später zum Mörder, als er seine Vision, der „größte Parfumeur aller Zeiten“ zu werden, in die Tat umsetzt. Mit einem grausamen Plan: Jean-Baptiste beschließt ein Parfum zu kreieren, dem – in einer stinkenden Welt – keiner widerstehen kann. Seine wichtigsten Ingredienzien dafür: der Duft von 25 unberührten, blutjungen, bildhübschen Mädchen. Süskind beschreibt das Grasse von früher als „unglaublich schmutzig, trotz oder vielmehr gerade wegen des vielen Wassers, das aus Dutzenden von Quellen und Brunnen sprudelte, in ungeregelten Bächen und Rinnsalen stadtabwärts gurgelte und die Gassen unterminierte oder mit Schlamm überschwemmte“. Den Duft hingegen nennt er einen Bruder des Atems: „Mit ihm ging er in die Menschen ein, sie konnten sich seiner nicht erwehren, wenn sie leben wollten. Und mitten in sie hinein ging der Duft, direkt ans Herz, und unterschied doch kategorisch über Zuneigung und Verachtung, Ekel und Lust, Liebe und Hass.“ Wer die Nasen der Menschen beherrscht, lässt Süskind seinen Schnüffler Grenouille ahnen, beherrscht auch die Herzen der Menschen. In einer der engen Seitengassen von Grasse könnte Grenouille seine olfaktorische Ekstase erlebt und seine Morde an den betörend natürlich duftenden Mädchen begangen haben. Jedenfalls fehlt in keinem Reiseführer der Provence Süskinds sprachgewaltige Beschreibung des Parfum-Städtchens im Hinterland von Cannes.