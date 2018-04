Im Garten Daheim

Vertikale Gärten

Sie bekämpfen den Smog und produzieren Sauerstoff. Vertikale Gärten sind die Antwort auf Schadstoffe und werden auf 20-stöckigen Hochhäusern schon in diesem Herbst Realität, etwa in Taipeh. Die Gebäude von Architekt Vincent Callebaut sind ab September fertig und können dank ihrer Begrünung rund 130 Tonnen CO² im Jahr absorbieren. Schön, dass Visionen zum Klimawandel wahr werden und aus Städten grüne Paradiese entstehen. Auch für das Stadtprojekt „Paris Smart City 2050“, entlang der Rue de Rivoli, plant das Architekturbüro acht Prototypen von pflanzenbewachsenen Türmen, die das Klima verbessern und selbst erneuerbare Energie erzeugen sollen.

Auch der Italiener Stefano Boeri setzt in Paris Wälder auf Hochhausterrassen. Sein Projekt „La Forêt Blanche“ sieht einen 54 Meter hohen Holzturm vor, dessen Balkone mit 2.000 Bäumen und Büschen bepflanzt werden sollen, was einer Grünfläche von einem Hektar gleichkommt. So einen „vertikalen Wald“, den „Bosco Verticale“, hat der Architekt übrigens schon in Mailand bei der Porta Nuova 2014 realisiert. Ausgestattet mit 800 meterhohen Bäumen, 4.500 Sträuchern und 15.000 Pflanzen. Auch in Lausanne, Schweiz, sollen demnächst mehr als 80 Bäume und 6.000 Stauden auf einem 117 Meter hohen Zedern-Turm, dem neuen Projekt von Stefano Boeri, wachsen.

Städteplaner und Architekten setzen in Zukunft auf Aufforstung, Biodiversität und Mikroklima. Denn Bäume produzieren nicht nur notwendigen Sauerstoff, sondern sind auch für Vögel und Insekten neuer Lebensraum.

Wer selbst auch etwas zum besseren Weltklima beitragen will, plant „vertikale Wandgärten“, In- oder Outdoor ein. Die besten Beispiele zum Selbermachen sehen Sie auf der nächsten Seite.

Hochhaus-Wald

Vertikale Wälder erobern die Großstädte. Mitten in Mailand erfreuen sich seit 2014 die Bewohner der Zwillingswohntürme von Stefano

Boeri (links), prämiert 2014 mit dem Internationalen Hochhauspreis, an den Grünoasen vor ihren Wohnzimmern, www.stefanoboeriarchitetti.net

Grüne Wände

Windfang, Luftbefeuchter,

Schadstofffilter. Die Begrünung von Hauswänden ist eine wunderbare Lösung, um im Sommer Städte zu kühlen. Ein Teppich aus 15.000

Pflanzen bedeckt diese Wand des Caixa Forums in Madrid

Bambus-Dorf

Der Wiener Architekt Chris Precht entwarf gemeinsam mit Dayong Sun ein modulares erweiterbares Bungalowsystem für die Pekinger Design Week aus

nachwachsendem Bambus, www.home-of-penda.com

GRÜNE WÄNDE - DO IT YOURSELF

Vertikale Gärten sehen nicht nur schön aus. Die grünen Wände sind vor allem auch Klima-helfer. Und wer statt Blumen Salat und

Gemüse anpflanzt, erntet ganz nebenbei sein eigenes Bio-Gemüse.

Nach „Urban Gardening, bei dem Stadtbewohner auf öffentlichen leeren Gartenflächen wild Gemüse und Blumen anpflanzten, folgt jetzt der Trend zum platzsparenden vertikalen Grün. Immer mehr Gärten erobern in Form von bepflanzten Feuermauern den öffentlichen Raum. Im Büro bringen Paravents mit Farnen oder Moosen Sauerstoff und Sichtschutz. Zu Hause sind selbstgestaltete Wandbilder in Pflanzboxen, frisches Gemüse in Paletten-Regalen oder Hänge-Töpfen am Balkon gefragt. „Beim Kauf der Pflanzen sollte man darauf achten, dass die Topfgröße kleiner ist als der Pflanztopf und keine Staunässe entsteht. Die Pflanzen sollten auch mit passenden Substraten gedüngt werden“, rät Gartenexperte Clemens Lutz. Und für alle ohne grünen Daumen gibt es lebende pflegefreie Wandbilder aus echtem Moos.

INDOOR

Indoor-Pflanzenwände: Der Untergrund muss wasserdicht sein. Fachfirmen beraten, etwa Florawall. Wand mit integrierter Bewässerungs-

anlage (o.), www.florawall.at

Wandbilder (links): Ohne Pflege und ohne Wasser kommen diese Boxen mit Kugelmoos aus. Ab 89 €, von Stylegreen, www.stylegreen.de

Topf-Regale: In Treppenform sind sie der erste Schritt zum vertikalen Garten

IN- & OUTDOOR

Pflanzenbild: Material: Pflanzbox und 9 kleine Setzlinge

1 Die Pflanzbox karoo wird mit fertigem Pflanzsubstrat geliefert und kann manuell oder automatisch bewässert werden.

2 Salat, Kräuter, Blumen oder Sukkulenten in die Boxen setzen und fest andrücken.

3 aufhängen und fertig ist das Pflanzenbild!

OUTDOOR

Zick-Zack-Topfturm aus dem Buch „vertical gardening“. Material: 5 Tontöpfe, 1 Staudenstab, Erde, Kräuter

1 Der Stab wird durch die Wasserlöcher der Töpfe gesteckt. Am unteren Ende des Stabes zwei Stopper anbringen, damit die Töpfe stabil bleiben.

2 Den Stab mit den Töpfen in einen Balkonkasten stecken, die Töpfe auseinanderziehen und seitlich verkeilen.

3 Die Wurzelballen der Kräuter aufzupfen und um den Stab im Topf legen, oben beginnen. Wenn alle Töpfe bepflanzt sind, den Stab oben befestigen. Töpfe gießen, bis das Wasser unten herausläuft. Ist der Standort sehr trocken und sonnig, können auch Sukkulenten, wie Echeverien oder Hauswurz, gesetzt werden.

BUCH-TIPPS:

Vertikal gärtnern:

Grüne Ideen für kleine Gärten,

Balkon & Terrasse, Martin Staffler, 2016, 12,99 €, www.kosmos.de

Vertical gardening:

44 Projekte für Balkon & Garten,

Folko Kullmann, 12,99 €, www.blvverlag.de

Vertikales Gemüse:

20 DIY-Projekte für essbare Minigärten,

Sibylle Maag, Rebekka Maag, 2018,

12,99 €, www.kosmos.de

Ausstellungstipp & nützliche Links:

Ausstellung „GARTEN: Lust. Last.Leidenschaft“, www.museumnoe.at



www.dekohaus.ch, www.gartenhaus.at/

magazin/diy-vertikale-gaerten, www.gartenbau-neuheiten.com, www.clemenslutz.eu