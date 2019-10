Im Blau bis zur Vergänglichkeit versinken: Die besten Tipps rund ums Wochenende!

topFit

Martini∙Wanderung Wer fleißig durchs in Herbstfarben leuchtende „Blaufränkischland“ wandert, wird reichlich belohnt. Winzer der rotweingesegneten Region begleiten die Tour durch die Rieden. Und das Beste daran: An zwei Stationen in den Toplagen der Neckenmarkter Weinarena

gibt’s nicht nur süffigen Wein zu verkosten, sondern auch herzhafte, pannonische Schmankerln zu genießen. Ab 13 Uhr: Tag der offenen Kellertür bei den Winzern. Freitag (8.11.): Degustationsmenü rund ums Gansl im Gasthof „Zur Traube“, Anmeldung unter 0 26 10/422 56.

Treffpunkt: Vinothek Neckenmarkt/Bgld., 9. November, 9 Uhr, Info & Anm. 0664/466 23 80, www.wbv-neckenmarkt.at

Er & Sie∙Lauf Paar❤Lauf: Sie müssen natürlich kein Liebespaar sein, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Die Challenge über 2 x 4 Kilometer im Doppelpack zu überwinden, spornt ganz schön an. Und falls Sie keinen Laufpartner haben, versuchen Sie Ihr Glück an der Laufpartner-Börse auf Facebook zu finden.

Prater Hauptallee, Wien 2, 10. November, 10 Uhr, Online-Anm. unter www.sie-er-lauf.at

