"Ich kann auch ohne die Formel 1 leben"

Jochen Rindt war damals nicht nur Ihr Freund und Rennkollege, sondern ist auch mit Ihnen zur Schule gegangen. Denken Sie manchmal an ihn?

Ja, mit Wehmut. Er hat den Motorsport in Österreich populär gemacht. Wendlinger, Berger, Lauda, meine Karriere ... ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen. Ich habe oft daran gedacht, was er alles versäumt hat, weil er mit 27 Jahren verstorben ist. Ich habe danach so viel Schönes und Positives erlebt. Die Welt ist ihm offen gestanden. Er war finanziell abgesichert und hatte eine tolle Familie.

Danach gab es Sie und Niki Lauda. Einige Leute sind der Meinung, Sie wären talentierter gewesen als Lauda.

Blödsinn! Es zählt der Erfolg und nicht das „Wenn und Aber“. (Anm.: Lauda war drei Mal Formel-1-Weltmeister)

Es werden via Medien immer wieder Sticheleien zwischen Ihnen und Lauda kolportiert. Sind Sie Freunde oder nicht?

Lauda behauptet immer, keine Freunde zu haben. Ich glaube, das richtige Wort ist Respekt. Wir kommen aus einer ähnlichen Zeit. Ich genieße das Frühstück mit ihm jedes Mal.

Es gab aber schon Zeiten, in denen Herr Lauda nicht mit Ihnen frühstücken wollte.

Ich habe in einem Radio-Interview kritisiert, dass er in seiner Meinung manchmal flexibel ist. Da war er verschnupft. Aber das hat maximal zwei Rennen gedauert.

Sie selbst mussten nach neun Rennen in der Formel 1 aufhören, weil Sie bei einem Unfall ein Auge verloren haben. Wie lange haben Sie damit gehadert?

Was soll ich hadern? Man kann es nicht ändern. Ich bin in einer schmerzvollen Nacht aufgewacht und habe mir gesagt: „Jetzt beginnt ein anderes Leben.“

So einfach geht das?

Natürlich nicht. Es waren x Nächte mit Schmerzen. Aber irgendwann muss man sich entscheiden oder sein ganzes Leben lang jammern. Das ist nicht meine Art.

Würden Sie Ihr Vermögen geben, um wieder mit beiden Augen zu sehen?

Ich lebe ganz gut damit und habe alles adaptiert. Skifahren war am Anfang das Ärgste. Die Bodenwellen habe ich erste gespürt, wenn die Knie schon beim Kinn waren. Darauf stellt man sich ein und lernt ein anderes Sehen. Es gibt Leute mit ärgeren Handicaps. Man muss halt wissen, dass man Limits hat.



Sie entwickeln auch Immobilien und sind Forstwirt. Ihnen gehört mit dem Plabutsch ein ganzer Berg ...

Nicht der ganze, aber viel davon.

Warum kauft man sich einen Berg?

Ich habe dort mein Wohnhaus stehen. Ich liebe den Wald und die Natur und es ist angenehmer, wenn du rundherum keine Nachbarn hast.

Und die Hotels?

Das war einfach. Es war eine Immobilie da und Freunde haben mir erzählt, dass es in Graz kein Hotel gibt, das sich durch Individualität auszeichnet. Ich bin immer mit offenem Auge durch die Welt gereist, habe mir einiges angesehen und dann mit dem Schlossberghotel angefangen.

Mittlerweile besitzen Sie drei Hotels, in denen Ihre gesamte Kunstsammlung hängt. Haben Sie keine Angst, dass irgendwann ein Kind mit seinem Eis an einem Nitsch ankommt?

No risk, no fun! Ich habe eine gute Versicherung und es gibt nur wenige Beschädigungen. Ein Kind hat schon einmal mit Bleistift auf ein Bild gekritzelt. Aber das hält sich in Grenzen.

Haben Sie je an die Eröffnung eines Museums gedacht?

Ein Museum ist mir zu steril. Ich habe auch Bilder, die Museumsqualität haben, aber ich finde die Kombination mit den Hotels gut. Das ist quasi öffentlich und bewährt sich sehr gut.

Warum haben Sie eigentlich begonnen, Kunst zu sammeln?

Das Interesse war immer schon da. Als der Maler Hans Staudacher aber immer wieder bei Autorennen aufgetaucht ist, hat diese Begegnung mein Interesse auf eine professionelle Ebene geführt. Von ihm stammt auch mein erstes Bild.

Was fasziniert Sie so daran?

Der Künstler lebt wie der Rennfahrer außerhalb der Norm. Wenn ein Künstler seinen Job intensiv und ernsthaft macht, malt er nicht einfach so herum. Er quält sich mit jedem Pinselstrich. So ähnlich ist es im Sport. Du wirst nicht Spitzensportler, ohne gewisse Abstriche zu machen, musst dich körperlich an den Grenzen bewegen. Anfang der 60er- und 70er-Jahre haben viele Künstler Neues ausprobiert und wurden verlacht. Die haben am Existenzminimum gelebt, weil sie konsequent ihre Auffassung von Kunst durchgezogen haben.

Apropos Existenz: Es heißt, Ihnen gehört halb Graz ...

Blödsinn, das ist halt so ein Spruch!

Was macht man mit so viel Besitz?

Ich war einmal am Flughafen und habe dort ein riesiges Plakat gesehen, auf dem eine Airline beworben wurde. Darauf stand: „Wenn Sie nicht First Class fliegen, tun es Ihre Erben.“ Das ist etwas, was ich als sehr richtig empfunden habe. Ich lebe nicht für meine Kinder. Sie kriegen was, aber dass ich sagen würde, ich tu’ das alles nur für die Kinder, ist eine Farce. Ich lebe mein eigenes Leben, verantwortungsvoll. Das ist das Entscheidende.

Wofür geben Sie Geld aus?

Ich kaufe Kunst, ein Motorrad oder so was, und gehe gerne gut essen. G’wand ist auch nebensächlich, ein Auto kriegt man gestellt und einkaufen gehe ich nicht. Das macht meine Freundin.

Sitzen Sie manchmal vor Ihren Kunstwerken und denken sich: Eigentlich habe ich alles sehr gut gemacht?

Wenn ich durch die Hotels gehe, kommen schon Erinnerungen hoch. Wann ich ein bestimmtes Bild gekauft habe, wie die Umstände waren, ob man den Künstler kennt und dergleichen. Das ist schon ein Eintauchen in eine andere Welt.

Haben Sie Ihre Sache gut gemacht?

Sagen wir so: Ich bin mit meinem Leben nicht unzufrieden. Das ist klar