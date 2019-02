"Ich habe zu viele Taxi fahren gesehen"

Frau Poznanski, Ihr neuer Krimi trägt den Titel „Vanitas“. Haben Sie nicht Angst, dass viele Leser sich fragen, was das eigentlich heißt?

Das war die Idee des Verlages. Es wird ein Reihe aus drei Büchern sein und soll im Endeffekt einem Wiedererkennungswert dienen. Vanitas bedeutet Vergänglichkeit. In der Renaissance gab es die Vanitas-Stillleben. Das waren Tische mit verwelkten Blumen, Totenköpfen und möglichst noch einem geschlachteten Fasan darauf als Symbol für Vergänglichkeit.

Ihr Name ist vielen Lesern auch noch nicht so geläufig, dabei haben Sie Millionen von Büchern verkauft. Woran liegt es, dass Sie noch nicht so bekannt sind wie andere Krimi-Autoren?

Witzig, das habe ich mir unlängst auch mit Kollegen überlegt. Bei mir ist es so, dass ich in Deutschland bekannter bin als in Österreich, aber nicht sagen kann, woran das liegt. Ich glaube, der Krimi ist relativ männlich besetzt. Soft-Krimis wie sie Rita Falk schreibt, sind eher das Ding von Frauen. Aber wenn es in die härtere Schiene geht, wie bei mir, kennt man hauptsächlich einen Sebastian Fitzek oder Andreas Gruber in Österreich.

Hätten Sie nicht Lust drauf, dass man sagt: „Schau mal, das ist die Poznanski!“

Sie meinen, dass man mich auf der Straße erkennt? Wenn es passiert, finde ich es okay. Störend wäre es nur, wenn es sich häufen würde. Dann müsste ich anfangen, darüber nachzudenken, was ich anziehe, wenn ich in den Supermarkt gehe. Aber ich weiß, wie sich das anfühlt. Auf Buchmessen habe ich das Gefühl, es kennt mich wirklich jeder! Da kommen dann auch Leute und bitten um Selfies.

Traumberuf Autorin: Wie sind Sie auf die Idee gekommen?

Ich wollte immer ein Buch schreiben. Aber jedes Mal habe ich nach 20 Seiten abgebrochen, weil ich nicht mehr weiter wusste oder eine neue Idee hatte. So ging das, bis ich im Jahr 2000 bei einem ORF-Drehbuchwettbewerb mitgemacht habe. Da waren es plötzlich 100 Seiten und ich dachte: „Wenn du hundert schaffst, schaffst du auch 200 oder 400 Seiten. Von da an war mir klar, unter welchen Bedingungen mir der Knopf aufgeht.

Welche Bedingungen sind das?

Ich kann nicht ins Blaue hineinschreiben, muss wissen, wo ich hinwill und wie es ausgeht. Es war auch ein Reifeprozess. Ich konnte erst mit Ende 20, Anfang 30 über diese Dürre-Phasen drüberschreiben. Dann läuft es ohnehin von alleine weiter. Dass es bei mir so gut funktioniert, hat aber auch mit Glück zu tun.

Das Glück des Tüchtigen?

Nicht nur. Es gibt viele Kollegen, die toll schreiben, aber vielleicht nicht zur richtigen Zeit das richtige Thema und den richtigen Verlag finden. Erst wenn alles zusammenpasst, kriegt man Öffentlichkeit und macht sich einen Namen. In Deutschland sagt man in den Buchhandlungen: „Was, ihr Sohn liest nicht? Dann geben Sie ihm einen Poznanski!“ Es wird schon auch einige ungelesene Poznanskis in deutschen Wohnzimmern geben. Das Schicksal teile ich mit vielen Autoren. Aber die Leute kaufen die Bücher.