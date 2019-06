Hundstage: Luftige Kleider für Hitze-Ferien

Trend: Volants. Langes Chiffon-Kleid mit Paisley-Muster von Madeleine, 279,95 €, https://www.madeleine-mode.at

Schnell noch ein Tipp für den Sommer-Sale: die meisten obigen Kleider sind jetzt im Sale erhältlich. Wer modisch bis in den September en vogue bleiben möchte, greift zu kurzen Boho-Kleidern in hellen Farben, langen romantischen Kleidern in dünkleren Farben und Material wie Chiffon und Seide. Und wer beim Shopping Flip-Flops trägt, kann seine Füße schnell unter das Wasser halten ohne die Schuhe auszuziehen - zum Glück gibt es in den meisten Großstädten ausreichend Brunnen.