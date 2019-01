Hunde im Urlaub: Ich darf mit!

Auch im südburgenländischen Dreiländereck wird der Hund mit einem Willkommensgeschenk begrüßt. Im Restaurant sind auch Vierbeiner willkommen, Auslauf gibt’s in der großzügigen Gartenlandschaft, Spaß am Hundespielplatz und im Doggy-Pool. Bis zu zwei Hunde pro Zimmer, gegen Aufpreis werden Hundesitting, Gassi-Gehen, Agility, Funtrailen und Seminare mit dem Dog-Profi angeboten.

Preis: ab 83 € pro Person,

Hunde kosten 10 €

Adresse: Mitterberg 32-34,

8383 St. Martin an der Raab,

Burgenland

www.daseisenberg.at

MYTIROL, Bieberwier