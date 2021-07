Home sweet Home

Mad Men“ aus Sicht des Serienjunkies: Gespannt lehnt er sich im Sofa zurück, um zu erfahren, wie es mit Werbefachmann Don Draper weitergeht. „ Mad Men“ aus Sicht des Design-Liebhabers: Die Blondine in der Szene entgeht ihm nicht. Doch das Sofa, auf dem sie liegt, interessiert ihn viel mehr. Wo es das wohl zu kaufen gibt?

Der Webshop „Discover & Deliver“ weiß Rat. Online werden die edelsten Möbel und Accessoires aus der 1960er-Jahre Kultserie angeboten. Der „ Florence Knoll Lounge Chair“ aus dem Jahre 1954 hat es wie Ludwig Mies van der Rohes 1929 entworfenes „ Barcelona Day Bed“ ins Sortiment geschafft. Eben noch rekelte sich eine TV-Schönheit darauf, wenig später könnte das gute Stück in den eigenen vier Wänden stehen. Design-Klassiker sind en vogue, vor allem, wenn sie durch Set-Designer von Kultserien wie „Med Men“ richtig in Szene gesetzt und von vielen Zusehern wahrgenommen werden. Eine ähnliche Erfahrung machte Beth Kushnick, Set-Dekorateurin der amerikanischen Dramaserie „Good Wife“. Auf ihrem Blog war die Nachfrage nach den von ihr verwendeten Einrichtungsgegenständen so groß, dass sie gemeinsam mit einem Möbelhersteller eine eigene „Good Wife“-Linie entwarf – Tische, Stühle, Sofas und Accessoires. „Die Fans wollten einfach alles wissen. Woher wir die Wandfarben haben und wo man die Möbel der Serie kaufen kann.“

Ein starkes Interesse nach Set-Design stellte auch Christina Tonkin fest, die Erfolgsproduktionen wie „ Sex and the City“, „The Carry Diaries“ oder „ Gossip Girl“ ausstattete. Nicht nur einmal war in Magazinen wie der „Instyle“ nachzulesen, woher die Einrichtung aus dem Schlafzimmer von Hauptfigur „Serena“ stammt.

Wer die Serie kennt: Die silbernen Metallic-Pölster, die Darstellerin Blake Lively sich im TV entspannt in den Nacken klemmt, stammen von „ Bloomingdales“. Ein Wunder eigentlich, dass sich in einer von Merchandising geprägten Welt Fernsehverantwortliche nicht noch intensiver um die professionelle Vermarktung von Set-Dekorationen kümmern.

Die Macher von „Discover & Deliver“ gehen immerhin schon einen Schritt weiter. Sie haben außer der „ Mad Men“-Serie, Möbel aus exklusiven Hotels und stylishen Restaurants im Angebot.

Der exklusive Sessel aus einem der besten Restaurants der Welt? Kein Problem. Nur das exzellente Essen aus dem „Noma“ in Kopenhagen wird noch nicht nach Hause geliefert. Vielleicht ist das aber in innovativen Epochen wie heute nur noch eine Frage der Zeit.

www.discover-deliver.com