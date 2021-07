Schönheit, Scheinwelt, Schicksal

Alle Höhen und Diven – so müsste das „Who was Who?“ der Angebeteten und Außerirdischen unter den Fabelwesen des Films lauten. Was sie eint: Sie waren zu allem bereit, fähig und begabt – nur nicht zum Glücklichsein. Wie Marilyn Monroe (1926–1962). Als Kind von der Mutter weggelegt. Auf der narbenreichen Wanderschaft zwischen Pflegeeltern und Waisenhäusern hörte sie so manches, aber nie: „Du bist hübsch! Das soll man aber allen kleinen Mädchen sagen, auch wenn’s nicht stimmt.“ So rächte sie sich später am Rest der Welt mit Unausstehlichkeit, Unberechenbarkeit und Unpünktlichkeit: „I’ve been on a calendar (und auf dem Cover des ersten „Playboy“, 1953, Anm.) – but never on time.“ Ein zeitloser Zynismus. Aber sie rächte sich vor allem an sich selbst. Auf ihrer lebenskurzen Suche und Sucht nach Liebe oder wenigstens Respekt – ob beim arroganten Arthur Miller, dem Drama-King, der die Drama-Queen demütigte, oder bei beiden erotomanischen Kennedy-Brüdern Jack und Bob – warf sie neben der Seele auch ihren Körper in einer gesunden Mischung aus wundem Weltschmerz und wilder Wollust in die Waagschale. Ihr Hilfeschrei: „Karriere ist etwas Herrliches, aber man kann sich nicht in einer kalten Nacht an ihr wärmen.“