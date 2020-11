Hier gibt es das zusätzliche Weihnachtsmagazin der "freizeit"

Weihnachten kommt! Die ,,freizeit“ stimmt mit diesem zusätzlichen Magazin auf den Advent ein – mit viel Stil natürlich. Rund 100 Seiten befassen sich mit der stimmungsvollen Zeit in allen Bereichen, die das Leben bunter machen: coole Geschenkideen, lässige Looks, tolles Design, herrliche Rezepte, spannende Interviews, persönliche Porträts und viele weitere Geschichten für den Abend auf der gemütlichen Couch. Lassen Sie sich mit uns fallen in die schönen Seiten der Weihnachtszeit.

In Ihrer Trafik und unter vorteilswelt.kurier.at