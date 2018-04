Rezept: Rettichsuppe

ZUTATEN

für 4 Personen



250 g weißer Rettich

Ca. 2 cm frischer Ingwer

1 Lorbeerblatt

1 l Gemüsefond (siehe Tipp)

Salz, Pfeffer

ein Schuss Essig

1 EL Sesamöl

Rettich waschen und in mundgerechte Würfel schneiden. Ingwer schälen und in feine Scheiben schneiden. Rettich, Ingwer und Lorbeerblatt in einen Topf geben und mit dem Gemüsefond bedecken. Zum Kochen bringen und ca. 20 Minuten köcheln lassen, bis der Rettich weich ist. Lorbeerblatt entfernen, Suppe mit einem Pürierstab mixen. Mit Salz, Pfeffer, Essig und Sesamöl abschmecken. Nach Wunsch mit etwas Sauerrahm und Kräutern – z.B. frischer Kresse – garnieren.



Aufwand: * | Zubereitungszeit: 30 Minuten

Preis:* | Kalorien: ca. 120 kcal/Person



Aus dem Buch „Spoon Food“, Löwenzahn Verlag, 29,90 €

TIPP:

Gemüsefond –

3 Jungzwiebeln

½ Stange Lauch

300 g Karotten

300 g Brokkoli

250 g Karfiol

2 Knoblauchzehen

2 weiße Zwiebeln

2 EL Olivenöl

1 Lorbeerblatt

1 Gewürznelke

6 Pfefferkörner

Salz

2 ½ l Wasser

1 Bund Petersilie

Gemüse waschen, in grobe Stücke schneiden. Knoblauch und Zwiebel mit Schale halbieren, im Olivenöl in einem großen Topf anbraten. Die trockenen Gewürze und etwas Salz dazugeben, dann auch das zerkleinerte Gemüse. Mit dem Wasser aufgießen, ca. 1 Stunde halb zugedeckt köcheln lassen. Petersilie grob schneiden und gegen Ende dazugeben. Abseihen, bei Bedarf nachwürzen.



