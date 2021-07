Eine Frau fährt um die Welt

Vor einem Jahr haben wir bereits berichtet: Da gibt es eine rüstige Dame mit Berliner Schnauze, und die will doch tatsächlich mit ihrem US-Oldtimer, einem Hudson Great Eight, Baujahr 1930, rund um die Welt fahren. Rund um die ganze Welt, also fast 100.000 Kilometer weit. Die spinnt! Dachten die meisten. Aber Heidi Hetzer ließ und lässt sich nicht von dieser Tour abbringen. Nie und nimmer.

Am Sonntag ist sie in Berlin losgefahren, vom Olympischen Platz. Verabschiedet von einer Hundertschaft fröhlicher Fans, darunter Bürgermeister Klaus Wowereit: "Ich drücke die Daumen, dass das waghalsige Unternehmen gelingt." Prag war als nächster Halt geplant. Und dann, für Dientag, WIen. Für 14 Uhr war ein Boxenstopp beim Novomatic Forum am Karlplatz angekündigt. Pech! Technische Probleme machten diesen Plan obsolet. Kann passieren. Eine Heidi Hetzer gibt nicht auf. Nicht schon vor der dritte Etappe. Ein paar Jahre hat sie nun auf diesen Trip gewartet, da lässt sie sich nicht so einfach aus der Bahn bringen. Außerdem hat sie keine Zeit für Umwege. Die ehemalige Opel-Händlerin geht auf die 80 zu.