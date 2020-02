Happy Valentine! Eine Reise durch die Liebe

Ex-Dancing Star Michael Schottenberg sieht das ähnlich. "Den Valentinstag haben wir tatsächlich noch nie gefeiert, wiewohl ich nicht auszuschließe, dass an diesem Tag nicht schon mal Blumen am Tisch gelandet sind (an diesem oder an jenem Platz)‚ Tradition aber ist es nicht. Vielmehr sorgen Liebes- und Lachanfälle, Geschenke des täglichen Seins eben, für (immerwährende) Überraschung. Und gleich noch was: An diesem Tag sollte Aktivität gesetzt werden: Bügeln, Kochen, Bettenmachen, Fenster putzen, sowie, als Draufgabe, ein Gutschein für Rasenmähen (auch hinterm Haus!), - dem Fortbestand der Beziehung könnte dies gut tun."