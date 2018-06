Happy Birthday, Bossanova!

Richtig cool wurde die Kiste, die seit den 60ern doch etwas Staub angesetzt hatte, aber erst wieder, als europäische Club-Acts in den späten 1990ern sie wiederentdeckten. Der italienische Jazzer Nicola „Mr. Cool“ Conte feierte mit „Bossa per due“ einen Sensationserfolg, die amerikanische Thievery Corporation machte ihn mit ihren CDs („Sounds From The Thievery Hi-Fi“) wieder fit für die schicksten Clubs around the world.