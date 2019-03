Hanno Pöschl zum 70er: "Meine Lieblingsrolle ist die Schaumrolle"

Denken Sie noch an die Schauspielerei?

Sehr gerne. Ich war einmal mit meiner Frau im Burgtheater, um mir „Liliom“ mit dem Ofczarek anzusehen. Das war damals auch mein erstes Stück an der Burg. Darauf wurde ich an diesem Abend oft angesprochen. Beim Heimgehen hat meine Frau gesagt: „Du hast so tolles Feedback gekriegt. Willst das nicht wieder machen?“ Für mich war aber das Schönste, nach dem Stück ohne Sehnsucht nachhause zu gehen. Ich möchte mich dem nicht mehr aussetzen. Ich habe die Kraft nicht mehr.

Was hat Sie die meiste Kraft gekostet?

Mein ganzes Leben war ein Kraftverschleiß, in der Freizeit und in der Arbeit. Ich hab nie largiert, wie man in Wien so schön sagt. (Anm.: „owezahn“)

In der Sky-Serie „Der Pass“ bestellt der Schauspieler Nicholas Ofczarek im Gasthaus „a Bier mit an Beiwagerl“. Das sagt Ihnen im allerersten Moment ganz sicher mehr als einem Nicht-Wiener.

Das Beiwagerl ist ein Schnaps.

Der Dialekt als Fremdsprache – welche Wiener Wörter gibt es noch?

Die Wiener Sprache existiert ja nicht mehr. Es existieren nur noch die Melodie und die Betonungen – wie bei den Tirolern das "ckkkkkk", das klingt wie ein Transistorradio mit schwacher Batterie. Aber gut, probier ma’s! Napetzn tut man am Lottermann mit an Kaprizerl. Das versteht die heutige Jugend gar nicht mehr. Napetzn ist ein Nachmittagsschlaferl, der Lottermann eine Couch und das Kaprizerl ist ein kleiner Polster. Mittlerweile wird das Wienerische nur noch erfunden, wie „a Eitrige mit an Bugl und an Sechzehnerblech“. Das ist konstruiert, denn die Käsekrainer ist ja nicht sehr alt, maximal 30, 40 Jahre. Und zum Bugl hat man Scherzerl gesagt. Das Sechzehnerblech kommt von der Ottakringer Brauerei, die im 16. Bezirk steht.

Sie haben als Kind nicht immer in Wien gelebt, sondern auch einige Zeit in Tirol und meinten in unserem Vorgespräch: Man wolle dort nicht mal tot über dem Zaun hängen. Was ist passiert?

Naja, das ist so ein Sager, den man nicht so ernst nehmen darf. Aber wenn Sie als 13-jähriger Wiener nach Tirol kommen sind die Ansässigen naturgemäß nicht begeistert davon. Am Anfang war es schwer, man wird beleidigt. Aber nach dem dritten, vierten Mal habe ich gesagt: „Hast du schon gehört, dass man Nasenbluten nicht einfach so bekommt, sondern es einen Auslöser gibt?“ Das hat mir geholfen.

Warum waren Sie in Tirol?

Weil wir Verwandte dort hatten und meine Mutter mich von den schlimmen Buben in meinem Freundeskreis wegbringen wollte. Das ist natürlich kläglich gescheitert.