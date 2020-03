Gute Unterhaltung: Die besten Apps und Gadgets im freizeit-Test

MIT STIFT / WACOM INTUOS

Mit dem Wacom „Intuos“ lässt es sich problemlos am Mac oder PC zeichnen, malen und illustrieren. Das kleine Zeichentablet ersetzt die Leinwand und macht auch das kleinste Zimmer zum großen Atelier. In der günstigsten Variante (80 Euro) nur per USB-Verbindung, in den größeren Varianten (ab 200 Euro) auch per Bluetooth. https://www.wacom.com

Fun-Faktor *****

Kommunikation *

LEGENDE

Fun-Faktor: Wie unterhaltsam ist das Produkt?

Kommunikation: Verbindet das Produkt Menschen?

* nicht gut, ** geht so, *** gut, **** sehr gut, ***** großartig

