Aufgefallen

„Die Katzen von Rovio“ – so nennt sich das Street-Art-Projekt eines international tätigen Künstlers am Luganersee in der Schweiz. Yuri Catania hat diese Gegend als seine Wahlheimat auserkoren und dort eine Open-Air-Ausstellung gestaltet: Rund 60 überdimensionale Fotografien von Einwohnern und ihren Katzen prangen an den Hausmauern. Beeindruckend!