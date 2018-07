Grischka Voss: Mein LIEBLINGSBUCH

Top 5: Salzburger Landküche

In den Salzburger Gauen finden sich die mitunter besten Gourmet-Restaurants des ganzen Landes, Obauer, Döllerer, Mesnerhaus, Weyringer oder Johanna Maier seien hier nur genannt. Es gibt in Salzburg aber auch noch wirklich viele Orte, an denen die echte Salzburger Küche echt und unverblümt gekocht wird. Und hier schmeckt sie am besten: