Sehnsuchtsort Grado: Der edelste Spot an der Adria

Es ist nicht weit. Fünf Stunden von Wien aus, für Salzburger oder Kärntner ist’s noch wesentlich weniger. Außerdem hat sogar die Fahrt selbst einen eigenen Zauber. Urlaub wie damals, als man auf dem Rücksitz eines VW Variant einem noch unbekannten und umso aufregenderen Süden entgegenfuhr. Den Kopf an die kühle, vibrierende Seitenscheibe des Wagens gelehnt. Mit den drei Fragen beschäftigt, die wirklich von Bedeutung waren: Wie salzig kann Meerwasser tatsächlich sein? Wie viel Sand gibt es eigentlich an so einem Sandstrand? Und: Wie gut ist die Pizza in Italien?