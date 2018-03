Gobi in der Wüste Gobi: Vom Underdog zum Filmstar

Die eine ist eine der größten menschenleeren Regionen der Welt. Die andere ist ein kleines, vierbeiniges Bündel aus hellbraunem Fell.

Die eine gibt sich einerseits abweisend bitterkalt mit bis zu minus 40 Grad Celsius, dann wieder brütendheiß mit 40 Grad plus. Die andere ist ausgeglichen, quietschvergnügt und sehr anhänglich. Die eine ist eine Wüste, die andere eine Hündin. Beide heißen Gobi. Und gemeinsam ist ihnen, dass sie aus einem beinharten Asketen einen anderen, einen mitfühlenden Menschen gemacht haben.

Auftritt Dion Leonard. Der hagere, aus Australien stammende Schotte gehört zur seltenen Spezies der „Ultra-Runner“. Das heißt, wo andere damit prahlen, einen Marathon absolviert zu haben, setzt der 42-jährige Extremsportler noch zwei drauf und läuft statt 42 Kilometer gleich 125 Kilometer am Stück. Oder, falls es das Reglement verlangt, 250 Kilometer. Aber nicht etwa rund um Wien, New York oder Sydney, also auf einer Route mitten durch die Zivilisation, sondern das exakte Gegenteil davon – durch die Wüste. Mit einem Wort: Dieser Dion Leonard ist ein harter Hund, ein sehr harter.

Warum er so tickt, versteht Leonard oft selbst nicht. „Normalerweise macht Laufen nicht so viel Spaß“, erklärt er. „Tatsächlich macht es niemals Spaß. Es mag vielleicht gewinnbringend und befriedigend sein, ist aber nicht die Art von Spaß, bei der man laut loslacht.“

Zwei Jahre ist es her, dass Leonard in der Wüste Gobi am „4 Deserts Marathon“ teilnahm. Eine Strapaze pur. Bis ihn im Camp zwei Augen treuherzig anblickten. Der Beginn einer langen Freundschaft.