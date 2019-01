Glücklich in 30 Tagen: Eine Psychologin erklärt, wie das geht

Denn wer zu sehr an die Vergangenheit gebunden ist, neigt dazu, übervorsichtig zu sein und über die Dinge zu grübeln, die nicht gelungen sind. Wer nur an der Gegenwart interessiert ist, fördert laut Pidgeon riskantes oder gedankenloses Verhalten. Und die Zukunft? „Sie mag zwar größere Möglichkeiten für Erfolge eröffnen, birgt jedoch das Risiko, uns zu Workaholics zu machen und in ein Burn-out zu schlittern.“ Die Lösung: In der Gegenwart zu sein, wenn man von Menschen umgeben ist, die man liebt, an Vergangenes zu denken, wenn wir Erinnerungen an erfolgreich gemeisterte Situationen brauchen, die Mut machen und auf die Zukunft zu bauen, wenn wir an der Verwirklichung großer Visionen arbeiten. Das Jahr ist noch jung. Und wie sagt Pidgeon so schön: „Now Is Your Chance!“