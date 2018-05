Gery Keszler: 25 Jahre Mister Life Ball

Am 12. Mai hat Gery Keszler auf Facebook gepostet: „Mein altes Zackelschaf Candy ist noch einmal Mutter geworden.“ Dazu ein paar Fotos. Sonne, wild wachsende Wiese, die langzottelige Schafsfamilie. Er selbst mit einem schwarzen feuchtlockigen Lamperl auf dem Arm: „Zehn Minuten alt und kann gleich stehen!“ Nachdenklich schaut er. Bissl zerfurcht, doch entspannt und froh. Drei Wochen hin bis zum Life Ball, einem ganz besonderen, dem fünfundzwanzigsten, Motto: The Sound of Music. Nicht wirklich ein Termin zum Zurücklehnen. Nur. Die stille südburgenländische Weite macht das Hirn frei. Dort atmet er durch, bodennah beim Ackern Mähen Rupfen & Zupfen. Kräftigt sich für den nächsten Fight. „Climb every mountain!“ Das. Gibt die Mutter Oberin im Filmmusical The Sound of Music dem Fräulein Maria in die Ehe mit dem Witwer Georg von Trapp und seinen sieben Kindern mit. Für Keszler klingt’s wie maßgeschnitten.



Was für ein Leben.

Wie viel Energie. Bestes Holz. Seine Freunde beschreiben ihn als Geist, der niemals ruht. Hungrig nach Wissen, hungrig etwas zu erschaffen, das Bestand hat. 54 ist er jetzt. Seine eigene HIV-Infektion vor vielen Jahren wollte er nie zum Thema machen. Erst als der eigentliche Sinn des Life Balls für viele verschütt ging und das wilde Feiern an prominenter Seite die Message von Solidarität und Hilfsbereitschaft übertönte – Tabula rasa. „Ich war einer der allerersten. Kein Arzt in Österreich hat gewusst, was ich habe“, sagt Keszler, als er 2015 seinen Status auf dem glitzerndem Glamour reservierten Red Carpet auf dem Wiener Rathausplatz unter Tränen öffentlich macht.

Aufmerksamkeit. Darum geht es. Und um das Bewusstsein, dass das Virus keine Standesdünkel kennt. Reich, arm, schick, bieder, schön, schwul oder hetero – es kann jeden treffen. Nur etwas hat sich verändert: Früher bedeutete die Diagnose oft den sicheren Tod. So viele sind in den Achtziger-Neunziger-Jahren gestorben, Ältere wissen: Fernsehmoderator Dieter Seefranz, Hollywood-Darling Rock Hudson, der vergötterte Queen-Sänger Freddie Mercury. Auch, dass der erste HIV-Test 1985 entwickelt wurde, das erste Medikament 1987, dass die Behandlung pro Patient 20.000 Schilling monatlich gekostet hat. Gery Keszler hat einen sehr starken Willen, wollte das ändern. Das Sterben beenden, oder zumindest: das Leben erleichtern. Nicht aus Selbstmitleid, nicht aus Angst, sondern weil er die Menschen mag. Manchmal heimlich, manchmal aus ganzem Herzen.