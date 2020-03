Christian Seilers Gehen: Ich sehe, was ich nicht sehe

Das Invalidenhaus war bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts in Betrieb. Erst 1909 wurde es wegen Baufälligkeit abgerissen. Das Hafenbecken war inzwischen längst zugeschüttet, der Wiener Neustädter Kanal in die Bahntrasse der Verbindungsbahn verwandelt worden, die vor dem Invalidenhaus in Hochlage kreuzte. Der Abriss des gewaltigen Invalidenhauses samt Peripherie machte Platz für eine neue Verwendung. Die Untere Viaduktgasse wurde bis zur Landstraße verlängert, zwei Quergassen entstanden, und auf dem Gelände entstanden fünfgeschoßige Zinshäuser in Formen der Wiener Werkstätte mit neoklassizistischen Anklängen, die bis heute hier stehen.

Ich gehe einmal um den Block, ein zweites Mal. Ich umrunde den Komplex von Wien Mitte, dann überquere ich den Wienfluss und betrachte die Situation noch einmal von der Innenstadtseite der Stubenbrücke aus. Mit einem Bild in der Hand, auf dem das brandneue Invalidenhaus hinter der Agrarlandschaft des Glacis zu sehen ist, versuche ich mir die Stadt vorzustellen, wie sie war und wie sie wurde. Heute liegen tausend Tonnen Beton zwischen der Ansicht von damals und der neuen Realität, und ich überlege mir, warum das eine Haus Bestand hat und das andere verschwindet, wie schnell und wie massiv sich eine Straße, ein Ort, ein Ensemble verändern und welche Zufälle wohl dafür entscheidend sind. Einzig die Kirche von St. Elisabeth stand und steht schön und wissend dort, wo die Invaliden litten und die Hafenarbeiter vor ihrer Schank standen und ihr Geld vertranken.