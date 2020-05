Christian Seilers Gehen: „Grüßen musst du, egal wen"

Zuletzt streifte ich wieder einmal durch das Fasanviertel im dritten Bezirk. Ich bin immer wieder fasziniert, wie die Stadt alle paar Häuserblöcke ihr Gesicht verändert. Zuerst, am Schwarzenbergplatz, ging ich an prächtig verzierten Gründerzeithäusern vorbei, hohe Fenster, prächtige Beletagen, hier hat sich eine Botschaft eingemietet, dort ein Immobilienmakler, dann, Mitte Rennweg, wurde das Dekor ein bisschen zurückhaltender, die Häuser begannen einander ähnlich zu schauen, und als ich dann zwei, drei Häuserblöcke lang nicht genau hinschaute, sondern meinen Gedanken nachhing, wofür sich das Gehen in der Stadt ja besonders gut eignet, befand ich mich plötzlich in einer etwas weniger prächtigen Umgebung und merkte, dass mich ein Herr im ersten Stock, der gerade Urlaub am offenen Fenster machte und das mit einer selbstgedrehten Zigarette und einem bunten Getränk zelebrierte, ziemlich genau beobachtete.