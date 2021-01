Gedanken-Flucht, eine schöne Entführung

Die Bilder sorgen für Debatten: Prominente und mehr oder weniger bekannte Influencer sonnen sich am Strand von Dubai oder auf den Malediven. Na, dürfen sie das denn? Neben den gesetzlichen Regeln (fürs Reisen braucht es während des Lockdowns einen triftigen Grund), geht es dabei auch um moralische Fragen. Es sei verantwortungslos, sich auf engstem Raum in ein Flugzeug zu setzen und in Hotels mit anderen in Kontakt zu kommen, sagen die einen. Man sei an Orten mit wärmerem Klima sicherer, entgegnen die anderen: Dort könne man den ganzen Tag draußen verbringen, Sicherheitsmaßnahmen würden da wie dort eingehalten werden.

Bei unserer Titelgeschichte brauchen Sie sich um Diskussionen wie diese keine Gedanken machen, Sie können sich zurücklehnen, es sich auf der Couch bequem machen und einfach nur genießen: Österreichische Naturfotografen bringen nämlich die Vielfalt der Natur zu uns, wir zeigen faszinierende Aufnahmen, die uns gänzlich in andere Welten eintauchen lassen.

Natur pur heißt es auch für so manchen Techno-Musiker – haben Sie sich das gedacht? Elektronische Musik und der Klang der Wälder haben mehr gemein, als man glaubt. Und für alle, die musikalisch eher auf Traditionelles stehen, haben wir ein Interview mit Peter Cornelius parat. Er erzählt uns dabei auch, warum der Hit „Reif für die Insel“ oft als Feriensong missinterpretiert wird und wie er tatsächlich entstanden ist.

Viel Freude mit diesen und vielen weiteren Artikeln der neuen Freizeit!

Ihre Marlene Auer