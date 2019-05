Game of Thrones: Die Serie geht, die Scheibe bleibt

Es war eine der besten Serien aller Zeiten. Doch, doch, auch die letzte Staffel konnte was, die Logikfehler haben uns in den früheren Folgen nur nicht so gestört, weil da ja noch endlos Zeit war. Und das Ende von Jaime und Cercei war einfach genial, schön und herzergreifend...

Superstars als GoT-Fans

Was tun, wenn so etwas Besonderes dann ganz einfach vorbei ist? Wie entgehen wir dem schwarzen Loch, der "langen Nacht", die nur auf den Bildschirmen abgewendet werden konnte? Trauerarbeit mit Gleichgesinnten. Ja, das hilft wirklich. Umso klasser, wenn die anderen Game of Thrones-Fans, mit denen man sich umgibt und die einem Trost spenden, richtig klasse Musiker sind. Die kommen aus allen Lagern, Pop, Soul, Hip-Hop, Rock und Metal. Schon zwei Mal gab es CDs mit Acts wie Method Man, Snoop Dogg, Anthrax, Daddy Yankee, Talib Kweli, Mastodon, MNDR und viele mehr. Zum dritten und letzten Mal wurde diese Tradition in den letzten Wochen fortgesetzt. Die neue Scheibe heißt "For The Throne und bietet Trost und Wärme für die "Lange Nacht", die in der Serie besiegt werden konnte, dafür uns unausweichlich bevorsteht...