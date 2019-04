Game of Drones: Wie Frauen die nächste Männerbastion erobern

Serena Coady ist so hübsch, dass sie auch als Model auf Instagram erfolgreich wäre. Sie aber hat das mit etwas ganz anderem geschafft: Mit Drohnenfotografie. Weil schätzungsweise nur ein bis vier Prozent aller Drohnenfliegenden Frauen sind, hatte die Reise-Journalistin die Idee, mit "Drone Girls" eine Plattform für Drohenfotografinnen zu schaffen. "Das Problem bei vorwiegend männlichen Gruppen ist, dass sie bei dem bleiben, was sie kennen", erklärt Coady ihr Porjekt. "Da sie sich in männerdominierten Kreisen bewegen, begegnen ihnen größtenteils Inhalte von Männern. So entgehen ihnen auch all die sehenswerten Inhalte von Frauen."