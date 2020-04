Für Könner und Anfänger: 12 lustige und skurrile Berufe rund um die Welt

11. Professioneller Ansteher

Warteschlange? Anstehen? Nichts für mich - denken sich alle, die ihre Zeit anderswo verbringen wollen, als in einer langen Warteschlange vorm Kassenschalter. In Washington engagieren Anwälte, Politiker und Lobbyisten Personen, meist Studenten, damit diese sich für sie in die Schlange für frei zugängliche Kongresssitzungen anstellen. Inzwischen stehen die Jobber auch für Privatmenschen Schlange, etwa für Eintrittskarten. Auf professioneller Ebene vermittelt eine Linestanding-Agentur in den USA die Ansteher. Doch auch in Deutschland gab es schon derartige Angebote, etwa als die MoMA-Ausstellung 2004 in Berlin gastierte. Bei Wartezeiten von bis zu 12 Stunden lohnt es sich auch durchaus, einen Platzhalter zu engagieren. Bezahlt ist der Job wie ein durchschnittliches Studentenjob-Gehalt.