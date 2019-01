Für immer Deix: Sein Witz beißt nach wie vor

Denn seine Rolle bei all diesem Tamtam hat er nie als so groß empfunden. „Ich hab nur getan, was ich tun musste. Ich bin ein Produkt meiner Talente“, sagte er vor mehr als zehn Jahren dem deutschen Spiegel. Aber da war er schon meilenweit weg vom Geburtsort St. Pölten in der Galaxie der größten Künstler der Welt angekommen.

Wer ein Bosnigel ist, könnte Gottfried Helnwein, Deix’ jahrzehntelanger Weggefährte und Freund, Befangenheit attestieren, wenn der ihn als „den größten satirischen Zeichner dieses Jahrhunderts“ bezeichnet. Aber auch Albertina-Museumsdirektor Klaus Albrecht Schröder kennt in seinem Zusammenhang nur Superlative. Mit folgender Expertise weist er dem zauselhaften Zeichner einen unverrückbaren Platz in der Kunstgeschichte zu: „Vielleicht ist Manfred Deix der einzige Karikaturist, der im letzten Jahrhundert zur Emanzipation dieser unterschätzten Kunstgattung ebenso viel beigetragen hat wie vor ihm nur Honoré Daumier im 19. Jahrhundert“, befindet der Experte in seiner Erinnerung an den Künstler in „ Forever Deix“.

Seine Liebe zu den Katzen

Dabei hat Deix nie groß den Künstler hervorgekehrt. Wie er generell auch lieber bei den Kleinen als bei den Großen daheim war. Und selbst wenn ihn seine überbordende Liebe zu den Katzen in immer größere Wohnungen und Häuser und Villen auszuweichen zwang, blieb er stets denen verbunden, mit denen er als Kleiner die Schulbank gedrückt hat. Er hatte immer Zeit, seine Sitznachbarn aus der Hauptschulzeit mit Shakehands zu begrüßen, wenn sich die Gelegenheit dazu bot.