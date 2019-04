Fünf Filme, in denen Notre-Dame in altem Glanz erstrahlt

Die wohl unglaublichste Filmszene mit Notre-Dame in einer Hauptrolle, beruht auf wahren Begebenheiten. In "The Walk" geht es um den Hochseilartisten Philippe Petit ( Joseph Gordon-Levitt), der 1971 die Strecke zwischen den beiden Türmen der Kathedrale ungesichert auf einem Seil zurücklegte. 1974 bezwang er so auch Zwillingstürme des World Trade Center. Tragisch: Ein Bauwerk wurde bei einem Terroranschlag zerstört, das zweite nun bei einem Brand beinahe.