Fünf Dinge, die sich in Ihrem Liebesleben ändern werden

Die neue Lust im Frühling bringt die Menschen mitunter auch in ein Dilemma. Lautete früher die Lebensformel: verlieben, fixe Beziehung, zusammenleben, und das, so lange wie möglich, ist das heute anders. Die vielen Möglichkeiten haben, so Psychologin Daniel, dazu geführt, dass es den Menschen schwerer fällt, eine Entscheidung zu treffen und sich festzulegen. „Das ist auch gesellschaftlich akzeptiert. Man lässt alles offen, es wird viel mehr ausprobiert als früher. Für manche bedeutet das auch eine gewisse Unsicherheit.“

Mehr Hormone bei Männern

Männer sind – Überraschung! – hormonell bevorzugt: Sie bekommen einen zusätzlichen Boost, einen Testosteronschub, der bewirkt, dass sie sich fitter und wohler fühlen und der die Sexualhormone in Schwung bringt. Und die Frauen? Die müssen sich anders behelfen. „Frauen fühlen das Gleiche, wenn sie die warme Sonne auf ihrer Haut spüren. Das Vitamin D, das sie produziert, macht glücklich und ausgeglichen. Den empirischen Beweis für die positive Wirkung der Sonne liefert die Psychologin gleich mit: „Im hellen, sonnigen Mittelmeerraum leiden deutlich weniger Menschen an depressiven Verstimmungen als in Skandinavien mit seinen langen, finsteren Wintern.“

Und was hat das alles mit Liebe, Sex und Erotik zu tun? Jede Menge, sagt Psychologin Daniel.